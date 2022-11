Elicottero caduto, procedure rimpatrio salme famiglia slovena. Scattano operazioni per recupero del velivolo

È in atto la pianificazione operativa di rimozione dei resti dell’elicottero AW109 di Alidaunia, precipitato lo scorso 5 novembre in località Castel Pagano ad Apricena. Le attività pratiche di recupero del mezzo avverranno nei prossimi giorni. Subito dopo continueranno gli accertamenti da parte dei periti nominati dalla procura di Foggia e da parte del team dell’agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Le indagini, condotte dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Foggia, procedono per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo, al momento contro ignoti. Sono in corso invece le procedure per il rimpatrio delle salme dei componenti della famiglia slovena morta nell’incidente. (Adp/Dire) – in foto Boštjan Rigler, direttore tecnico di una tv slovena tra le vittime del disastro aereo