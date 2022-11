Diabete, Foggia si illumina di blu: screening gratuiti dinanzi al pronao della villa comunale

Il Leo Club Foggia Host e il Leo Club Foggia “Umberto Giordano”, associazione giovanile dei Lions Club Internetional, comunicano che Il 14 novembre è la giornata mondiale del diabete e come clubs sensibili alla causa aderiscono al progetto “Light on Diabetes” che consiste nell’illuminare monumenti appartenenti al proprio territorio con luci di colore blu.

“Nella nostra città il monumento prescelto è la Fontana del Sele e la sua illuminazione avverrà nella serata di lunedì 14 Novembre”, commentano le presidenti Maria Elena De Pascale (Leo Club Foggia Host) e Alessandra D’Ambrosio (Leo Club Foggia U. Giordano) ringraziano il Comune di Foggia, in particolare modo la Commissione Straordinaria e il Servizio Ambiente, “per aver concesso la possibilità di illuminare di blu la meravigliosa Fontana del Sele, monumento simbolo della nostra città e di grande rilevanza storica”.