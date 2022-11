Coppa del mondo di sciabola, secondo posto per il foggiano Luigi Samele ad Algeri

Un sontuoso Luigi Samele aggiunge un altro prezioso tassello alla sua straordinaria carriera e conquista il secondo gradino del podio ad Algeri in occasione del primo appuntamento stagionale con la Coppa del Mondo di sciabola. Un risultato di grandissimo valore per l’atleta pugliese, che riporta il Tricolore sulla piazza d’onore appena 24 ore dopo il secondo posto con cui Michela Battiston aveva chiuso la gara individuale femminile.

Sotto le stoccate di Samele sono caduti uno dopo l’altro l’ungherese Tamas Decsi col punteggio di 15-9, il rumeno Matei Cidu in un match molto combattuto e deciso all’ultima stoccata, il tedesco Frederic Kindler per 15-11, l’altro portacolori della Romania Iulian Teodosiu per 15-10 ed il francese Bolade Apithy in una spettacolare semifinale chiusa sul risultato di 15-11. Nella finalissima, che l’ha opposto al georgiano Sandro Bazadze, Samele ha lottato con cuore e tecnica rimontando da 9-14 e portandosi sul -1 prima della stoccata decisiva dell’avversario che ha costretto Gigi a cedere 13-15 e quindi a chiudere al secondo posto.

Samele tornerà in pedana nella prova a squadre che chiude il week end di Coppa del Mondo ad Algeri. Nella gara a squadre femminile sarà impegnata l’altra atleta foggiana Martina Criscio.