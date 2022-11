“Compare un cartello ai Campi Diomedei, ma i lavori non finiscono”. Le associazioni reclamano risposte

Il Coordinamento delle associazioni e dei cittadini per la rinascita della città di Foggia non chiude il sipario sui lavori al Parco urbano Campi Diomedei, sollevato il 12 aprile scorso. “I lavori, iniziati il 28 febbraio 2018, dovevano essere terminati e consegnati al Comune in 14 mesi, cioè il 6 aprile 2019 – ricordano -. Per un intervento della Soprintendenza APAB, il nuovo termine di ultimazione lavori fu spostato al 4 giugno 2021. A luglio 2021 si insediarono i Commissari straordinari ma i lavori non sono ancora terminati.

Ai primi giorni di maggio 2022 qualcuno ha provveduto a falciare la sterpaglia nel frattempo formatasi nella zona del Parco Urbano ma, dopo un nostro intervento pubblico, il titolare dell’ATS Montemaggiore, che con la cooperativa Deltambiente di Ravenna e la Habitat srl, opera nei Campi, ha smentito che fossero ripresi i lavori alla fine di aprile.

Ora forse sono davvero ripresi i lavori, non ci sono più rinvii né a causa di ricorsi, né della pandemia né della Soprintendenza APAB, se è vero che è comparso improvvisamente un cartello in cui vengono indicati: il responsabile del procedimento Affatato, i responsabili della progettazione definitiva, i responsabili del progetto integrato, l’ufficio di Direzione lavori, il coordinatore della sicurezza, il direttore tecnico di cantiere, i responsabili per la prevenzione, l’importo del contratto di Euro 4.756.791,41, la data di consegna lavori: 16.02.2018, la data inizio lavori 28.02.2018, ma la data di ultimazione lavori non è indicata!”.

Le associazioni guidate e coordinate da Walter Mancini si fanno tante domande. “Quanto ancora dovranno attendere i cittadini? Abbiamo o no il diritto di sapere quando saranno portati a termine i lavori di questo progetto avviato dal dicembre 2008 (14 anni fa) con un concorso internazionale vinto nel 2012 (10 anni fa) dal gruppo capitanato dal prof. Pitzalis, su suoli ceduti dalla Regione Puglia al Comune di Foggia il 19 dicembre 2015 (7 anni fa), con lavori iniziati il 28 febbraio 2018 (4 anni e 9 mesi fa) e mai portati a termine? Forse la data di ultimazione lavori è lasciata volutamente in bianco perché i lavori non finiranno mai? Ma la data presunta di fine lavori non è obbligatoria sul cartello di cantiere? E perché è lasciata in bianco? E perché le domande dei cittadini non trovano mai risposta?”.