Ataf, La Salandra: “Mancato pagamento Imu precedente alla mia presidenza”. Il neo onorevole replica ad accuse di Mainiero

Non si è fatta attendere la risposta del neo parlamentare meloniano Giandonato La Salandra, ex presidente dell’Ataf Foggia, ai rilievi dell’ex consigliere comunale Giuseppe Mainiero.

“Riscontrando su alcuni organi di stampa che l’Agenzia delle Entrate avrebbe notificato all’azienda ATAF SpA una cartella di pagamento per il mancato versamento dell’imposta Imu, si intende precisare che il debito della cartella, per l’importo descritto, in alcun modo può circoscriversi all’anno 2019, riferendosi, verosimilmente, alla debitoria relativa al periodo 2007/2018, ben prima del mio arrivo in azienda”. Così – commenta l’onorevole, il quale aggiunge che questo ultimo debito, regolarmente iscritto a bilancio, fu oggetto di rateizzazione con il Comune di Foggia nel mese di ottobre 2019. “Rateizzazione anch’essa regolarmente riportata a bilancio”, precisa La Salandra.

E conclude: “È certamente noto che le rateizzazioni furono oggetto dei distinti decreti governativi nel periodo legato alla emergenza epidemiologica, e questo sempre nel periodo di competenza. Questo è per quanto attiene al mio mandato come presidente di ATAF. I bilanci sono pubblici e le suddette informazioni sono assolutamente verificabili attraverso documenti ufficiali. Il resto rappresenta soltanto strumentalizzazioni politiche”.