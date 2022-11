Sfuma nel finale una vittoria che il Cerignola avrebbe meritato sul non facile campo del Francavilla. Finisce 1-1 il derby con i gialloblu che vanno subito in vantaggio al 13′ con Tascone (foto), il pareggio dei brindisini arriva a 13 minuti dal termine ad opera di Perez. Troppe occasioni non concretizzate da parte del Cerignola per chiudere la partita, nel finale la beffa.