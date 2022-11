“Medico non aveva preso nave per maltempo”. Tremiti sotto choc, il sindaco: “Mai successo in 30 anni”

Dolore e sgomento per la tragedia di oggi, costata la vita a sette persone, tra cui due bambini. “Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro e per tornara a casa ha deciso di prendere l’elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia” – ha detto il sindaco dell’arcipelago a largo del Gargano Peppino Calabrese -. La nostra comunità è sotto choc. Non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio”. Aveva 64 anni De Girolamo e solitamente rientrava a San Severo con la nave, ma questa volta aveva deciso di prendere l’elicottero di Alidaunia perché intimorito dalle condizioni meteo marine. Anche sindaco di San Severo, Francesco Miglio, ha espresso il suo cordoglio. “Una tragedia immane – ha scritto in un messaggio – oggi rende ancor più grigio il cielo sulle nostre teste. Aveva deciso di tornare non per mare ma volando, perché lo aveva ritenuto più sicuro. Ora continua il tuo volo, prosegui il tuo viaggio verso un mondo certamente migliore di questo. Eri un amicone, sempre sorridente e disponibile. Buon viaggio dottore”.

Fnomceo: sacrificio di un medico, carenze nel Ssn

“Ancora una morte sul lavoro, questa volta di un collega del 118 che tornava a casa a fine turno. Siamo vicini alla famiglia del dottor Maurizio De Girolamo, che, vittima di questa tragedia così assurda, ha pagato con la vita la sua abnegazione”. Così il presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. “Il nostro collega – continua Anelli – ha sacrificato la sua vita per portare l’assistenza del Servizio sanitario nazionale sin nelle piccole isole, luoghi di frontiera dove è più difficile assicurare prestazioni sanitarie. A lui rendiamo onore, e dedichiamo il nostro impegno perché i medici non debbano mai più pagare con la vita le carenze organizzative, di organico, di sistema”.

Balzanelli (118): dopo la morte del collega nuove norme sulla sicurezza

“Subiamo, ancora una volta, la drammatica perdita di un collega. Una tragica morte in itinere. Maurizio smontava dal turno di notte e rientrava a casa, insieme con una famiglia e con il pilota. Il dolore per questa ennesima gravissima perdita di un medico del 118, strettamente correlata alle dinamiche del servizio, porti ad intensificare con massima urgenza – a livello normativo nazionale – i parametri autorizzativi di sicurezza per il trasporto di operatori sanitari e di passeggeri a bordo di elicottero. Alle famiglie di Maurizio e delle vittime il cordoglio della Società Italiana Sistema 118”: a dirlo è Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS118 (la Società italiana del sistema 118) dopo l’incidente dell’elicottero che ha visto fra le vittime un medico.

Seguici anche su Instagram – Clicca qui