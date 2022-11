“Momento terribile, siamo sgomenti”. Emiliano sul luogo della tragedia: “Angoscia profonda”

“Ho lasciato il corteo della pace a Roma appena ricevuta la notizia del ritrovamento dell’elicottero e sto prendendo il treno per tornare in Puglia, a Foggia, per stare vicino a tutte quelle persone che in questo momento stanno vivendo momenti di angoscia molto profonda e a coloro che hanno effettuato le ricerche e che dovranno gestire questa fase molto dolorosa e complessa dal punto di vista umano”.

Lo ha dichiarato il governatore della Puglia, Michele Emiliano, in questo momento in viaggio per raggiungere il vicepresidente Raffaele Piemontese sul luogo della tragedia, ad Apricena.

“A bordo dell’elicottero c’erano sette persone che hanno tutte perso la vita – ha concluso -. È un momento terribile che ci lascia sgomenti”.