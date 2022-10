Non fateli arrabbiare… la provincia di Foggia domina nel karate. Ecco tre campioni del mondo

La provincia di Foggia svetta nel mondo del karate. Ne dà notizia il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese. “Uno è Leonardo Rosito, è di San Paolo di Civitate e ha 37 anni. È diventato campione del mondo di karate e sfoggia, con giustificato orgoglio, sulla sua ‘Karate-gi’ le 2 medaglie d’oro e le 2 medaglie di bronzo conquistate ai FSKA World Championships che si stanno svolgendo a Treviglio, in provincia di Bergamo”.

E ancora: “L’altro è Michele Trimigno, è di Vieste e di anni ne ha 54. Da giovane aveva già vinto un mondiale in Finlandia, poi ha abbandonato il karate per vent’anni, ha ripreso e anche lui si è laureato campione del mondo quando erano in programma le gare per gli over 22″.

Infine Matteo Leone di San Nicandro Garganico: “Ha 44 anni ed è diventato campione del mondo nella specialità kumite. Congratulazioni a loro e… ‘Arigato gozaimashita’, come si dice salutando i maestri alla fine delle gare di karate”. (In foto, Rosito, Trimigno e Leone)