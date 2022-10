Trattamento post Covid, il caso Universo Salute sbarca su “Pharmacological Research”

L’impegno di Universo Salute – Opera Don Uva – nella gestione e trattamento della sindrome post covid è stato evidenziato in un articolo scientifico pubblicato su “Pharmacological Research”, importante rivista internazionale ad elevato impact factor. L’articolo rappresenta la sintesi di una multicentrica che ha visto impegnate strutture ed ambulatori post covid in ambito internazionale. Per quanto concerne Universo Salute, va evidenziata fin dall’avvento della pandemia, la disponibilità delle proprie strutture in termini di assistenza e terapia ai pazienti acuti, riabilitazione post covid e ambulatori multidisciplinari, dedicati alla sindrome post covid.

Gli ambulatori multidisciplinari post covid di Bisceglie e Foggia, diretti dal dott. Francesco Scarpelli, con Responsabile scientifico il prof. Onofrio Resta, si sono avvalsi della collaborazione di diversi specialisti nell’ambito delle strutture. Per la sede di Bisceglie, i fisiatri Giulio Fata e Giulia Papagni, la pneumologa Angela Rinaldi, il cardiologo Francesco Antuofermo, gli psicologi Elisabetta Martucci, Marina Taccardo, Roberta Baldini e Domenico Piazzolla, la coordinatrice infermieristica Elisabetta Di Perna e la dietista Chiara de Candia. Per la sede di Foggia, il neurologo Tommaso Vitale, la cardiologa Teresa Di Filippo, la fisiatra Sara Letizia, le psicologhe Carmen Mancini e Simona Lolatte, il coordinatore infermieristico Pasquale Clemente.