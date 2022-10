Rifiuti, a San Severo inizia la raccolta differenziata nelle isole ecologiche informatizzate

Inizia la raccolta differenziata presso le isole ecologiche informatizzate nel Comune di San Severo fornite dalla Ditta di Igiene Urbana “Gema”. “Il conferimento è gratuito – dichiara l’assessora all’Ambiente Mariella Romano – sarà sufficiente ritirare la tessera magnetica presso l’Ufficio Ambiente del Comune di San Severo in Via Martiri di Cefalonia muniti di Codice Fiscale e numero TARI, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Per conferire in maniera corretta ci si potrà avvalere dei pannelli illustrativi che indicano la tipologia dei rifiuti”.

Poi spiega: “Conferire è molto semplice, basta avvicinarsi con i rifiuti selezionati al bocchettone metallico, premere il pulsante rosso, attendere la sua apertura, conferire il rifiuto, allontanarsi ed attendere la chiusura del bocchettone. Le isole ecologiche sono videosorvegliate dall’interno e dall’esterno, tali da consentire un controllo della qualità del rifiuto conferito. I dati contenuti nella tessera magnetica saranno utili per poter usufruire di benefit presso i centri commerciali della nostra Città che aderiranno alla convenzione posta in essere dal Comune di San Severo”. Le isole ecologiche sono poste in via Mario Carli e Piazza del Papa. (In alto, il Comune di San Severo)