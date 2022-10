Giorgia Meloni primo premier donna in Italia, presentato l’elenco dei ministri. “Siamo pronti”

“Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha conferito l’incarico a formare il governo a Giorgia Meloni che ha accettato e ha presentato l’elenco dei ministri”. Lo ha detto il segretario Generale del Quirinale, Ugo Zampetti.

Il giuramento del governo domani alle 10.

Ecco la lista dei ministri

ECONOMIA: Giancarlo Giorgetti

ESTERI e VICEPREMIER: Antonio Tajani

DIFESA: Guido Crosetto

INTERNO: Matteo Piantedosi

GIUSTIZIA: Carlo Nordio

IMPRESE E MADE IN ITALY (EX SVILUPPO ECONOMICO): Adolfo Urso

TRANSIZIONE ECOLOGICA: Paolo Zangrillo

P.A.: Gilberto Pichetto Fratin

INFRASTRUTTURE E VICEPREMIER: Matteo Salvini

POLITICHE AGRICOLE: Francesco Lollobrigida

RIFORME: Elisabetta Casellati

AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE: Roberto Calderoli

RAPPORTI CON IL PARLAMENTO: Luca Ciriani

UNIVERSITA’ E RICERCA: Anna Maria Bernini

LAVORO E POLITICHE SOCIALI: Marina Calderone

BENI CULTURALI: Gennaro Sangiuliano

FAMIGLIA E NATALITA’: Eugenia Roccella

DISABILITA’: Alessandra Locatelli

SPORT E POLITICHE: Andrea Abodi

SALUTE: Orazio Schillaci

ISTRUZIONE: Giuseppe Valditara

TURISMO: Daniela Santanchè

AFFARI EUROPEI E PNRR: Raffaele Fitto

MARE E MEZZOGIORNO: Nello Musumeci

Ansa/ Consultazioni lampo per il centrodestra: Undici minuti in tutto è durato il colloquio stamani con il capo dello Stato Sergio Mattarella, al termine ha preso la parola solo Giorgia Meloni: FdI, ovviamente, ma anche Lega, Forza Italia e i centristi di Noi Moderati l’hanno indicata come premier “all’unanimità”. “Siamo pronti”, ha detto all’uscita delle consultazioni ribadendolo via tweet poco dopo. Ad Alfredo Mantovano sarà proposta la delega di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.