Piemontese: “Mancata elezione? Nessun rammarico, sono vicepresidente della Regione. Ho tanto da fare”

Raffaele Piemontese, intervenendo ad un forum pubblico a Foggia torna ad analizzare il suo risultato alle passate elezioni politiche. “Nessun rammarico per non aver raggiunto l’elezione al Parlamento. Sono il vicepresidente della Regione Puglia e ho tanto da lavorare per risolvere i problemi dei cittadini del nostro territorio. Mi voglio occupare solo di questo. Come ho più volte ribadito non era facile vincere le elezioni in un collegio difficile e con la riduzione dei parlamentari. I voti conseguiti sono stati davvero tanti ma il quarto seggio scattato al Pd ma andato in compensazione a Sinistra Italiana non è stato assegnato per soli 480 voti. Ripartiamo da questo dato per fare meglio”.

“E poi – aggiunge Piemontese – avevo tanta gente a me vicina che era contraria alla mia candidatura, mi facevano notare che era meglio continuare a fare il presidente della Regione. Evidentemente avevano ragione loro. Andiamo avanti”. Sulle prossime elezioni provinciali in programma a gennaio, Piemontese si limita a dire “ne discuteremo a livello di coalizione e saranno i sindaci in primo luogo a decidere”.