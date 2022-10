“Non ci siamo mai arresi alla criminalità”. Chic in festa per la riapertura: “Dedicato a Foggia”

Dopo quasi un anno a Foggia riapre il negozio di articoli e arredo per la casa “Chic”, distrutto da un incendio doloso la notte del 12 gennaio scorso in una traversa di Corso del Mezzogiorno. Oggi la riapertura con l’inaugurazione del nuovo show room in via Giacomo Cosmano, poco distante dal vecchio negozio. Un grande segnale alla città.

“Non vedevamo l’ora – dichiara a l’Immediato Loredana Pontone una delle titolari insieme alla sua famiglia -. Riapriamo la nostra attività dopo mesi difficili durante i quali non abbiamo mai pensato di arrenderci. Anzi, a Foggia si può rinascere e noi con questo gesto vogliamo lanciare un messaggio preciso ai nostri concittadini. Non è stato facile, ma insieme a tutta la mia famiglia siamo riusciti a superare il brutto momento e a rialzarci. Un grazie ai tanti foggiani che ci hanno incoraggiato ad andare avanti. È a loro che dedichiamo il nuovo negozio”.

Stefania è la sorella di Loredana, la ricordiamo ancora con le lacrime agli occhi quando all’indomani dell’attentato dinamitardo sui social comunicava la notizia. “E chi se lo dimentica. Ma oggi è tutto passato, abbiamo riaperto e ci sentiamo più forti di prima”. Il più convinto è papà Antonio. “Riapriamo con l’entusiasmo e lo spirito di abnegazione che ci ha sempre contraddistinto. Siamo stati abituati a trasformare le situazioni negative in positive. Vogliamo dare a questa città, perché se lo merita, una nuova chance. Foggia è una città viva e noi vogliamo dimostrarlo con il nostro attivismo. Quindi mai abbattersi, mai dire non ce la faccio. Anche a Foggia”.

