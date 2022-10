Cerignola piange Vito: “Dolore per morte 37enne, giorno triste per tutti”

“Ho appreso con estremo dolore la notizia della morte di un giovane lavoratore cerignolano ad Ordona”. Inizia così il post del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, riguardo la morte del 37enne che ieri ha perso la vita ad Ordona mentre stava lavorando alla manutenzione di una pala eolica.

“Mi hanno descritto Vito come una persona allegra, sempre circondata dall’affetto di tanti amici, della famiglia, di sua moglie. Un gran lavoratore. Non ci sono parole per descrivere una tragedia che tocca l’intera comunità e che ci fa riflettere su quanto ingiusta può essere a volte la vita, ancor di più quando il luogo di lavoro, attraverso cui costruire ambizioni e sogni, diventa un sinistro strumento per interromperli bruscamente”, dice il sindaco.

“L’amministrazione e la città di Cerignola si stringono intorno ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene. Per Cerignola è un giorno molto triste”, conclude Bonito.