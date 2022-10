Cerignola mai domo, con l’uomo in meno acciuffa l’Avellino al fotofinish. Al Partenio è 1-1

Un Cerignola mai domo ed in inferiorità numerica per l’espulsione di Gonnelli a metà ripresa, acciuffa in extremis il pari e ferma l’Avellino. Al Partenio finisce 1-1 con reti tutte nel secondo tempo, di Trotta su rigore al 64’ per i campani e guizzo vincente del solito Malcore all’88’. Con La Porta in panchina al posto dello squalificato Pazienza, il Cerignola ferma con merito la corsa dell’Avellino, contestato a fine partita. Con il pari di Avellino gli ofantini salgono a quota 11 punti in attesa del derby col Taranto, match clou del turno infrasettimanale in programma martedì 18 alle ore 21 al Monterisi.