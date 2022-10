Finisce la latitanza di “Nino 55”, nome storico della mafia foggiana. Beccato per l’assalto ad un blindato

È terminata la latitanza di Savino Ariostini detto “Nino 55”, noto pregiudicato di Foggia vicino alla Società, organizzazione mafiosa della città. L’uomo, 52 anni, si era dato alla macchia a fine 2020, sfuggendo all’arresto in “Decimabis”, maxi operazione contro i clan. Ariostini è tra gli arrestati per il tentato assalto ad un portavalori della “Cosmopol” in provincia di Avellino. Insieme al 52enne, presunto capo della banda, sono state arrestate due persone di Bitonto e un giovane di Cerignola. Un 34enne di Molfetta, invece, è stato ucciso durante un conflitto a fuoco con la polizia.

Sul conto di Ariostini, le carte di Decimabis riportano il seguente passaggio: “I plurimi elementi indiziari hanno descritto Ariostini quale soggetto con un ruolo di vertice all’interno del sodalizio in grado, in virtù del carisma criminale, di poter assicurare il mantenimento dei sodali arrestati, provvedendo alla distribuzione dei proventi illeciti”. In un’intercettazione tra Ariostini e il boss Raffaele Tolonese, si parlava dei soldi da inviare agli affiliati in cella, mentre in un’altra circostanza, “Nino 55” commentava la necessità di fare ricorso ad azioni intimidatorie per “indurre i commercianti a soggiacere alle richieste estorsive”. Ariostini interagiva anche con i vertici del sodalizio, soprattutto Pasquale Moretti, che lo avrebbe incaricato di vendicare l’omicidio di Rodolfo Bruno ucciso a Foggia il 15 novembre 2018. La vendetta non si sarebbe mai consumata. (In alto, Ariostini; sullo sfondo una foto di leggo.it sul caso del tentato assalto)

