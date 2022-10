Statale 16 Foggia-San Severo, lavori di ammodernamento. “Incentivare uso autostrada”

“Questa mattina incontro presso la Prefettura di Foggia sui lavori di ammodernamento della SS16 tratto Foggia-San Severo”. Ne dà notizia il sindaco sanseverese Francesco Miglio. “All’incontro ha preso parte anche il rappresentante dell’ASPI (Autostrade per l’Italia) al quale il Prefetto di Foggia, che ringrazio molto per l’attenzione che sta ponendo sulla questione, ha rappresentato l’esigenza di individuare nel tratto autostradale il percorso stradale (alternativo alla SS16) per chi voglia andare da Foggia e San Severo e viceversa. Si è ribadito la necessità di introdurre condizioni incentivanti all’uso dell’autostrada soprattutto ed ancor di più nel periodo di cantierizzazione dell’intervento (non meno di tre anni) che dovrebbe avere avvio nel prossimo mese di giugno, come stamattina ancora una volta affermato dai tecnici di Anas. Difatti, si è ritenuto che la presenza del cantiere potrebbe non essere compatibile con il traffico veicolare, sia per una spedita esecuzione dei lavori ma anche e soprattutto per la sicurezza degli stessi automobilisti”.

Miglio fa sapere che “Società Autostrade ha dichiarato la propria disponibilità ad addivenire ad un accordo con Anas e Prefettura, ma si è riservata ogni decisione in merito dopo aver analizzato i dati del traffico veicolare della Ss16 in quel tratto di strada. Anas trasmetterà ad ASPI i dati richiesti entro due settimane. Anas ha anche stamattina ribadito che entro l’anno verrà pubblicato il bando di gara per appaltare i lavori e che l’iter manca solo della approvazione del progetto definitivo dell’opera da parte della Regione Puglia. Ciò in quanto, alla luce della recente normativa di semplificazione, l’approvazione del progetto da parte della Regione territorialmente competente sostituisce ogni altra autorizzazione, parere, visto e nulla-osta per l’avvio dei lavori”.

Poi conclude: “Il progetto definitivo dell’opera è stato trasmesso alla Regione Puglia il 15 luglio scorso ed è da allora in attesa di approvazione. Pertanto, chiedo a tutti gli esponenti politici di Capitanata eletti in Regione di attivarsi subito, in modo da arrivare quanto prima alla approvazione da parte della Regione Puglia del progetto di questa importante opera pubblica”.