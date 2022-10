“Al di là delle sbarre”, emozioni e applausi per la prima presentazione in carcere del libro di Talienti

Il 13 ottobre “Al di là delle sbarre” ha preso corpo nel teatro della “Casa Circondariale” di Foggia. Il volume del dirigente scolastico e volontario Luigi Talienti (in foto) è stato presentato nel luogo in cui è stato concepito e che fa da cornice a pagine ricche di emozioni e ricordi indelebili.

“Ho fortemente voluto che la prima presentazione avvenisse nella Casa Circondariale, dove è nato il volume – spiega l’autore -. Io non sono uno scrittore, non è mia intenzione commercializzare questa opera che non considero letteraria: i proventi saranno destinati ad attività ricreative per la popolazione detenuta. Il mio obiettivo è quello di lanciare un messaggio scritto a più mani”.

Al centro del libro, diviso in due parti, “la cosa più speciale: il legame di rispetto e impegno reciproco che si è creato tra tutti noi volontari e quelli che per me non sono detenuti, ma sono stati e restano alunni. La nostra opera si fonda su un principio: la riabilitazione può attivarsi al di là delle sbarre e con questa certezza siamo convinti che possa essere abbattuto anche il pregiudizio”.

Luigi Talienti ha insegnato per 16 anni nel carcere di Foggia e oggi, che dirige due istituti a Manfredonia, frequenta ancora le sezioni nel ruolo di volontario. “Ogni volta che solco il cancello di Via delle Casermette – racconta – si riavvolge il nastro di 16 anni di vita professionale e umana. Oggi, gli applausi, le strette di mano e gli abbracci sono stati per me un dono e uno sprone a proseguire l’azione intrapresa tanti anni fa. È una missione ardua, impegnativa: ne siamo tutti consapevoli. Ma i ristretti ci chiedono di proseguire con le attività, il bisogno è forte. Io ho assunto l’impegno di riprendere il torneo calcistico Sportivamente. Tutti insieme organizzeremo, con il cappellano, un momento di convivialità alla vigilia del Santo Natale. Ancora, la scuola si è impegnata a realizzare attività extracurricolari. È questo il ponte con l’esterno di cui spesso parliamo, un ponte necessario per la riabilitazione e che fa bene anche a noi volontari che doniamo tempo e riceviamo in cambio un arricchimento interiore. Il carcere – continua – è un luogo di sofferenza, in cui è importante fare opera di sensibilizzazione per risvegliare le coscienze verso alcuni temi, come la legalità. Insieme si possono fare grandi cose”.

È questo il motivo per cui l’autore ha voluto accanto a sè, per la prima presentazione in carcere, i volontari Annalisa Graziano, che ha raccontato la propria esperienza e il ruolo svolto da CSV Foggia e Fondazione dei Monti Uniti di Foggia nella realizzazione di attività proposte dagli ETS e Antonio Vannella, che ha coinvolto tutti i presenti con un toccante discorso sulle scelte di vita. C’erano anche i docenti del CPIA1 Sergio Picucci e Stefania Schettino, punti di riferimento all’interno dell’Istituto penitenziario, come il cappellano Fra Eduardo Giglia.

“Ringrazio tutti – conclude Talienti – e in particolare la Direzione della Casa Circondariale, l’Area Trattamentale, nella persona di Giovanna Valentini, supporto prezioso insieme alle colleghe, e tutto il corpo di Polizia Penitenziaria. Oggi mi sono sentito felice: essere ricordato come punto di riferimento all’interno del carcere per me è un onore, un elemento che mi spinge ad andare avanti in questa missione con tutte le mie forze”.

Al di là delle sbarre è un libro-mosaico, condotto su più piani: è la storia di un incontro basato sull’umanità delle persone, ma anche di professionalità che si relazionano e si mettono a disposizione di chi ha bisogno… È un percorso che orienta le future generazioni verso la consapevolezza che nasce dall’incontro con chi soffre… È testimonianza di formazione personale che trasmette grande spessore educativo.

Alla città sarà presentato giovedì 20 ottobre, a partire dalle ore 17.00, a Palazzo Dogana. A dialogare con l’autore sarà Vladimir Luxuria; interverranno il magistrato presso la Procura di Foggia Vincenzo Maria Bafundi, il presidente della cooperativa Salute Cultura e Società Antonio Vannella, il presidente Anpis Puglia Antonio Lo Conte e il segretario dell’associazione Libertà civile Giammarco di Biase.