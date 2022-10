Ascensori e sale operatorie bloccate al Policlinico “Riuniti” di Foggia. Disagi nel plesso Maternità

Per oltre un’ora il plesso della Maternità del Policlinico “Riuniti” di Foggia è rimasto senza corrente. Il blackout ha paralizzato ascensori, sale operatorie, computer e tutta la strumentazione necessaria per garantire le attività sanitarie e amministrative. Problemi sarebbero stati riscontrati nell’area pre natale, con i bimbi in trattamento con l’incubatrice. Non ci sono informazioni, invece, sul gruppo elettrogeno/generatore di emergenza.

“Il problema è stato risolto, non sappiamo ancora se è in capo ad Enel – ha dichiarato il commissario straordinario, Giuseppe Pasqualone -. Tutto è stato ripristinato e stiamo vedendo di capire da dove è partito il problema”, ha concluso.

