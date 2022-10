Addio a Nicola, l’infermiere buono dell’emergenza nel Foggiano

Nicola Pio De Meo non c’è più se n’è andato per un malore improvviso e in punta di piedi dopo aver servito la Daunia sanitaria per tantissimi anni. Era un Infermiere molto noto nel campo dell’emergenza-urgenza e lavorava presso la Centrale Operativa del Servizio 118 a Foggia. Lo riporta Assocarenews.

Era iscritto all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Foggia e si era formato in varie parti d’Italia. Amava scherzare e ridere.

Ora è partito per un viaggio senza ritorno, a 53 anni non ce l’ha fatta a reagire al male improvviso che lo ha colpito, lui che di pazienti ne ha salvati tantissimi.

Lo ricordano con affetto e tra le lacrime i parenti, gli amici e i colleghi del Policlinico Riuniti di Foggia, dell’ASL di Foggia e di Sanitaservice che lo hanno conosciuto e amato in vita.