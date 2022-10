“Come si sfascia un parco giochi. Pronti a denunciare anche i genitori di questi imbecilli”. L’ira del sindaco di San Nicandro

“Ecco come si sfascia un parco giochi”. La videosorveglianza ha ripreso gruppi di ragazzi mentre si “divertono” con alcune strutture di intrattenimento dedicate ai bambini. Le immagini, riprese dalla videosorveglianza, sono state pubblicate da Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico scenario della vicenda: “In questo video, uno dei tanti ripresi dalle nostre telecamere e opportunamente modificato per oscurare i volti riconoscibili, si vede chiaramente come e chi rompe i giochi al Parco S. Michele (…e non solo quelli!)”.

“Poco fa ho ricevuto l’ennesima segnalazione: i soliti idioti, ‘sarchioni’ per dirla alla sannicandrese e per essere buoni, usano le giostrine dei bambini a Parco S. Michele nel peggiore dei modi. Ho mandato i vigili e, come per incanto, tutti scappati. Se qualcuno si permette di fargli notare quello che fanno e non dovrebbero fare, si sente vomitare contro parecchie offese e la fatidica frase: ‘vedi che ti denuncio’. Questi imbecilli, qualche volta, hanno anche girato le telecamere per non essere ripresi. Ebbene, adesso procederemo ad identificare questi balordi e i loro genitori e a fargli capire cos’è una denuncia e chi e perché si denuncia. Si, anche i genitori che, dov’è possibile, pagheranno i danni. Una sola cosa, voi e pure i vostri genitori: vergognatevi!”.