Bergantino non si batte, il pilota manfredoniano vince il “Rally Porta del Gargano”

Giuseppe Bergantino si riconferma campione del Porta del Gargano. Il pilota New Jolly Motors, in coppia con il cognato Mirko Di Vincenzo e a bordo della sua Skoda Fabia (RC2N/R5), non ha mai fatto registrare segni di cedimento sin dallo shakedown e ha mantenuto la leadership di ogni prova speciale della corsa garganica.

Alle sue spalle il pilota campano di Sala Consilina Gianluca D’Alto e Mirko Liburdi, frusinate di Ceccano.

Terza posizione per l’equipaggio composto dal torinese Davide Porta e il novarese Alberto Porzio, storico navigatore del noto Meo Solitro, organizzatore della gara con i suoi Piloti Sipontini. Predominio assoluto per la Skoda Fabia (RC2N/R5), vettura dei primi tre classificati.

Bergantino, che proviene dalla vicina Manfredonia, si è reso autore di due giornate strepitose nonostante la brutta notizia, durante lo shakedown, della scomparsa del nonno, a cui ha dedicato la vittoria. Particolarmente importanti per Bergantino le due prove speciali in serale a Vico del Gargano, dove ha fatto la differenza e incrementato il suo distacco su Gianluca D’Alto. Il manfredoniano puntava alla qualificazione alla finale nazionale del campionato rally, che si terrà a novembre nel Lazio ed il Porta del Gargano era fondamentale per raggiungere questo obiettivo, visto che durante la stagione aveva patito due gare non disputate per motivi lavorativi e una interrotta per incidente.