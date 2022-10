Lieve aumento di ricoveri Covid al Riuniti di Foggia. Nel bollettino settimane divulgato dall’ospedale risultano 22 pazienti (+2 rispetto a sette giorni fa), 19 in Malattie Infettive, 2 in Pneumologia e uno in Pediatria Covid. Età media 67 anni, maschi 64%, femmine 36%.