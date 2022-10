Parcheggi selvaggi davanti al Teatro Giordano di Foggia, arriva la Polizia Locale. Multe e rimozioni

Dopo i parcheggi selvaggi dei sabato sera scorsi, ieri la polizia locale di Foggia ha provato a mettere un freno alle auto in sosta davanti al Teatro Giordano. Decine di multe e varie rimozioni tra via Oberdan e piazza Cesare Battisti. Sanzionati e sottoposti a daspo urbano anche un parcheggiatore abusivo in via Mele alle spalle della Prefettura e uno nel parcheggio La Maddalena in via della Repubblica. Nonostante gli interventi, dopo la mezzanotte alcuni automobilisti imperterriti hanno parcheggiato nuovamente i propri veicoli davanti al teatro.