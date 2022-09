Inizia l’era Metauro in Confcommercio Foggia: “Periodo drammatico, cercheremo di chiudere meno imprese possibili”

Antonio Metauro è il nuovo presidente dI Confcommercio Foggia. Cinquantasei anni, avvocato, imprenditore impegnato nel campo dei trasporti e della logistica, succede a Damiano Gelsomino.

Eletti anche i sette componenti della Giunta: Davide Calabria (Lucera), Ciro Conte (San Severo), Pio Degirolamo (Manfredonia), Nunzia Dragano (San Giovanni Rotondo), Girolamo Notarangelo (Vieste), Lucia Latorre e Silvio Salvatori (Foggia).



Queste le risultanze dell’Assemblea elettiva svoltasi sabato 24 settembre, cui hanno partecipato 644 associati tra presenti e delegati, ammessi a prendere parte alle procedure di voto dagli otto membri della Commissione Verifica Poteri, organismo preposto al vaglio degli aventi titolo all’esercizio del diritto di voto. L’Assemblea, presieduta da Raffaele Nuzzi, ha proclamato gli eletti alle ore 19,30. Alle operazioni assembleari hanno assistito, in qualità di Osservatori, due Funzionari della Confederazione romana. Antonio Metauro ha ottenuto 542 voti, Luigi Manzionna 59, mentre 8 sono state le schede nulle.

“Sono lusingato di essere stato chiamato a guidare la Confcommercio in Terra di Capitanata – ha dichiarato Antonio Metauro -. Il consenso molto largo, direi quasi plebiscitario che le urne hanno decretato mi carica adesso di una responsabilità che è mia ferma intenzione onorare, con la stessa passione che ho colto nella base, che ringrazio per la fiducia riposta in me e nell’Esecutivo, che andrà ad affiancare il mio lavoro in una fase complessa e delicata, ma altamente stimolante. Ha prevalso la linea Gelsomino che ha guidato Confcommercio per dieci anni. “Metauro è un imprenditore serio, non un prenditore. Farà sicuramente bene in un momento difficile per le imprese”.

