I 5 stelle chiedono “più protagonismo” nel governo della Puglia. “Presto un incontro con Emiliano”

Il M5S pugliese, dopo il buon risultato alle ultime elezioni, evidenzia la necessità di un “maggiore protagonismo del Movimento nell’azione” della Giunta guidata dal governatore Emiliano in cui siede anche un assessore pentastellato. “Il risultato del Movimento 5 Stelle ci inorgoglisce e ci indica che occorre proseguire con ancor maggior impegno sulla strada intrapresa. Siamo al fianco del presidente Conte, pronti a lavorare per raggiungere sempre più risultati per i pugliesi”, dichiara il gruppo del M5S al termine dell’incontro tra i consiglieri regionali di maggioranza (Marco Galante, Rosa Barone, Cristian Casili e Grazia Di Bari), il coordinatore regionale Leonardo Donno e il vicepresidente nazionale Mario Turco.

“La grande fiducia di così tanti elettori in termini di consenso – dicono – con quasi il 30% dei voti in Puglia e in alcuni territori anche oltre il 40%, ci impone di portare avanti con ancora più forza e determinazione le questioni che riguardano cittadini e imprese pugliesi e di essere ancora più incisivi in Regione. Nei prossimi giorni incontreremo il presidente Emiliano per definire insieme un nuovo percorso con obiettivi precisi. Punto imprescindibile per noi sarà un maggiore protagonismo del Movimento 5 Stelle nell’azione di Governo regionale”. “Parallelamente – concludono – andremo avanti nel percorso voluto dal presidente Conte, per una maggiore strutturazione sui territori con tutti gli iscritti, già iniziato con la riunione regionale di luglio”. (Ansa). – in foto Emiliano, Barone e Conte –