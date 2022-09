M5S, l’orgoglio di Conte: “Ci davano per spacciati, siamo primo partito al Sud”

“Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico: i cittadini hanno riconosciuto tutta la forza delle nostre proposte”. Lo ha dichiarato il leader del M5S, Giuseppe Conte.

“Con questa sciagurata legge elettorale il centrodestra è maggioranza in Parlamento, ma non nel Paese. La nostra sarà un’opposizione intransigente. Saremo l’avamposto per l’agenda progressista contro le disuguaglianze, a protezione delle famiglie e delle imprese in difficoltà, a difesa dei diritti e dei valori della nostra Costituzione”.

“Ci davano per spacciati, invece siamo la terza forza politica del Paese, il primo partito al Sud”, sottolinea l’ex premier che promette battaglia: “Faremo un’opposizione intransigente, non lasceremo che smantellino quanto abbiamo fatto in questi anni. Difenderemo le nostre conquiste: chi tocca il reddito di cittadinanza dovrà fare i contri col M5s”. Conte riconosce la vittoria del centrodestra ma allo stesso tempo puntualizza: “Il centrodestra sarà maggioranza in Parlamento ma non lo è nel Paese. Questo cortocircuito è frutto di una legge elettorale che non condividiamo. Per questo nel nuovo Parlamento daremo battaglia contro questa legge, per dare maggior rappresentanza ai cittadini”.

Il leader dei Cinque stelle non risparmia critiche al Pd: “Le scelte compiute da questogruppo dirigente del Partito democratico hanno compromesso un’azione politica che poteva essere competitiva conrto questo centrodestra che si è presentato unito. Adesso noi saremo l’avamposto per la realizzazione dell’agenda progressista, un progetto di Paese che mira all’inclusione sociale e una transizione ecologica vera e non di facciata. Da questo punto di vista vedremo se il Pd ci seguirà nelle n ostre battaglie, ma senza nessun cartello o coalizione”.

”Sentiamo tutto il peso della fiducia che ci avete dato – ha concluso -, non la tradiremo mai”.