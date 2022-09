M5S vola nel Foggiano: “Uno dei dati migliori d’Italia”. Furore: “Risultato ci impone impegno crescente”

Pentastellati in festa per i risultati ottenuti al Sud dove sono il primo partito. Molto bene in Capitanata come spiega l’europarlamentare Mario Furore: “A Foggia il M5S chiude il suo bilancio con un saldo ultra-positivo: 43% in città, 37% in provincia. Sono numeri che fanno riflettere per la grande affezione del popolo di Capitanata per il M5S, per Giuseppe Conte e per i nostri candidati. Davanti ad un paese che premia la destra, le donne e gli uomini di Capitanata danno una indicazione diversa, con uno dei dati migliori di Italia, che impone un impegno sempre crescente a difesa di questo territorio, un territorio che amo e ho l’onore di rappresentare nelle istituzioni. Ai miei concittadini e corregionali dico grazie dal profondo del cuore”.

Festeggia il rieletto Marco Pellegrini: “Il risultato elettorale è frutto dello straordinario lavoro del nostro presidente Conte. La gente di Capitanata ha compreso l’importanza di darci forza per quella che sarà una legislatura importante e difficile. Non nascondo la mia gioia personale per i consensi ottenuti nel mio collegio, gioia che voglio condividere con tutti coloro che hanno voluto dare fiducia alla nostra azione politica”. Così Pellegrini che da senatore uscente continuerà la sua esperienza parlamentare come deputato per il M5S. “Ora dovremo pensare solo a lavorare perché non c’è tempo da perdere. Come M5S faremo le nostre proposte e opereremo come guardiani attenti dell’operato del nuovo Governo. Ma non saremo semplici spettatori”, conclude Pellegrini.