Affluenza, provincia di Foggia maglia nera. Volturara il Comune dove si è votato di più, male Roseto

Anche alle 19 è la provincia di Foggia a far registrare la percentuale di votanti più bassa di tutta la Puglia. L’affluenza alle urne nell’ultimo rilevamento è stata del 38,8% a conferma che nei 61 comuni della Capitanata il dato è in netto calo rispetto alle elezioni del 2018. Il piccolo comune di Volturara Appula (il paese del leader 5stelle Conte) è quello dove si è votato di più con il 53,07%, a Roseto Valfortore l’affluenza più bassa con il 27,24%. Tra le possibili cause di questo astensionismo anche le cattive condizioni meteo.