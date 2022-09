Tragedia della strada, l’ennesima, in provincia di Foggia. Una persona è morta in seguito ad uno schianto tra auto avvenuto nel pomeriggio sulla ex sp 141 tra Manfredonia e Zapponeta. Fatale un frontale tra una Fiesta e una Bmw, cause in corso di accertamento. Sul posto ambulanza, elisoccorso e forze dell’ordine.