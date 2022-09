Buio pesto a Foggia. Si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini per i disagi dovuti alla scarsa illuminazione dei quartieri. A l’Immediato hanno scritto alcuni foggiani per evidenziare l’oscurità in via Motta della Regina, nella zona del Villaggio Artigiani. “Totale disservizio della pubblica illuminazione – scrivono -. Tutto fermo nonostante una segnalazione tramite pec all’ente preposto”.