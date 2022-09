Paura a Foggia per il maltempo, divelti alberi e lampioni. Persone bloccate in auto

È allerta maltempo in provincia di Foggia a causa delle forti raffiche di vento con rinforzi da burrasca a tempesta. Nel capoluogo, sono diverse le segnalazioni di alberi caduti su strade e marciapiedi, mettendo in pericolo l’incolumità delle persone. Ad Ordona Sud, due persone sono rimaste bloccate nel proprio veicolo a causa di un arbusto divelto.

Una automobile è stata danneggiata in via Nedo Nadi. In via Saggese un albero di grandi dimensioni è crollato sulla strada, mentre un palo della luce è franato a terra, nei pressi di una pista ciclabile, in via Faccolli.