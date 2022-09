“Restate a casa!”, l’appello dei sindaci in provincia di Foggia. Allerta arancione per rischio tempesta

A causa del forte vento previsto dalla mezzanotte e fino alle ore 20 di domenica 18 settembre, la Protezione civile pugliese ha emanato un messaggio di allerta gialla in tutta la Puglia e di allerta arancione sul Gargano, Basso Fortore e Isole Tremiti dove sono previsti rinforzi da burrasca forte a tempesta.

Ma già oggi si registrano i primi disagi. Forte vento soprattutto tra Gargano e Alto Tavoliere. Alcuni sindaci hanno emanato ordinanze e invitato i cittadini a non uscire. Così Francesco Miglio, primo cittadino di San Severo: “Stiamo in casa. Magari a vedere un film oppure a preparare il ragù per domani o meglio ancora (se abbiamo bambini in casa) a giocare con i più piccoli. Se lo ricorderanno quando diventeranno più grandi e proteggeremo loro e noi stessi. Un po’ di pazienza: evitiamo di uscire di casa nelle prossime ore”.

Dello stesso avviso Matteo Vocale, sindaco di San Nicandro Garganico: “La macchina Comunale della Protezione Civile è operativa dal primissimo pomeriggio, in prevenzione delle criticità connesse al vento forte. Purtroppo i primi danni ci hanno anticipati. Ho emesso ordinanza di chiusura dei parchi e delle aree alberate e del cimitero del territorio comunale, dalle 18 odierne fino a cessazione allerta meteo regionale. Attenzione, il vento rinforzerà nelle prossime ore, mutando da Tramontana. La cittadinanza è invitata a non uscire fino a domattina se non per necessità e urgenza, prestando comunque massima attenzione. Ricordiamo sempre che siamo i primi garanti della nostra sicurezza!”.

Stesso discorso ad Apricena dove l’amministrazione ha rivolto un invito chiaro alla popolazione: “Restate a casa per le prossime ore, e uscite solo per urgenze. Stiamo avendo già i primi danni. Qualche albero caduto e problemi legati al vento forte”.