Lavori fermi da quasi un mese e strada impraticabile, a Foggia l’ira dei residenti di corso Roma

Disagi a Foggia per lavori mai ultimati. Ci scrive una lettrice: “Questa è l’ennesima segnalazione che faccio sempre a nome di tutti i residenti. Lo scorso 9 agosto sono cominciati finalmente i lavori in zona corso Roma, precisamente ‘segue corso Roma 103’, l’area dei cortili interni nei pressi di via Ordona Lavello. Purtroppo, e non si sa il motivo, i lavori sono stati interrotti da più di tre settimane. Sembra proprio che ci abbiano dato il contentino ma poi gli interventi non sono stati ultimati. Ci sentiamo nuovamente presi in giro. Per anni abbiamo chiesto aiuto per l’abbandono dell’intero quartiere. Non sappiamo più a chi rivolgerci”.