Il Cerignola ingrana la marcia e vince ancora, colpo in trasferta nel derby con l’Andria

Il Cerignola fa sul serio e nel turno infrasettimanale si aggiudica il derby con l’Andria. Neglia e Malcore regalano altri tre punti importanti agli ofantini su un campo difficile come quello andriese. Decisivi i gol dei due attaccanti nel primo tempo, poi il controllo della gara nonostante Orfei avesse accorciato le distanze in avvio di ripresa per i padroni di casa. Un successo che galvanizza tutto l’ambiente in attesa del big match di domenica contro la corazzata Catanzaro in programma al Monterisi alle 17,30.