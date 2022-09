Grande emozione a Foggia, una signora conquista 500mila euro al “Gratta e Vinci”

Gioia e incredulità a Foggia. Ieri nella zona del mercato Rosati, una donna ha vinto 500mila euro al “Gratta e Vinci”. È successo nella tabaccheria 28, storica attività del quartiere. La signora ha acquistato un biglietto da 5 euro, poi ha iniziato a grattare un numero dopo l’altro per scoprire di aver vinto una somma piuttosto importante. Del tutto incredula, si è rivolta agli esercenti per verificare la veridicità della vincita. Inizialmente credeva di aver vinto non più di 500 euro. E invece, tutto vero, la somma conquistata era davvero quella massima, mezzo milione di euro! A Telefoggia i tabaccai hanno dichiarato di aver vissuto una “grande emozione”.