Ambulante ucciso in spiaggia a Margherita di Savoia, si consegna una persona. Una lite prima dell’omicidio

Si è costituita una persona per l’omicidio del 40enne ambulante tunisino trovato morto nella notte tra mercoledì e giovedì sulla spiaggia di Margherita di Savoia. Il corpo dell’uomo è stato trovato sulla sabbia nei pressi della bancarella che il 40enne aveva sistemato sul lungomare Cristoforo Colombo, usata anche come tenda per accamparsi durante la notte.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti e sul posto sono intervenuti i medici del 118, che hanno trasportato l’uomo in elicottero al Riuniti di Foggia, dove l’ambulante è morto pochi minuti dopo l’arrivo. A provocarne la morte sono state due coltellate al fianco destro, inferte probabilmente al termine di una lite.

Il presunto killer si è costituto presso la caserma dei carabinieri di Barletta. Si tratterebbe di un uomo del posto. I militari, coordinati dalla Procura di Foggia, stanno cercando di ricostruire l’accaduto e le sue possibili motivazioni.