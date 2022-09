Report del Policlinico Riuniti di Foggia sulla situazione del Covid in ospedale. Al momento sono 26 le persone ricoverate, età media 70 anni, il 62% uomini, il 38% donne. In Malattie Infettive risultano 18 pazienti, 4 in Pneumologia, solo uno in Rianimazione, uno in Area Chirurgica e 2 in Pediatria Covid.