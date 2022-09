Le “Dolci note” di ABC The New Care protagoniste nel castello ducale di Torremaggiore 

Bilancio positivo per “Dolci note”, la manifestazione organizzata venerdì scorso dall’Ass. ABC The New Care, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, presso il Castello Ducale di Torremaggiore. La serata di “musica da gustare e sapori da ascoltare”, organizzata nell’ambito del Programma “Torrestate 2022”, è stata introdotta da Elvira Pettolino, presidente dell’associazione.

“ABC The New Care – ha sottolineato – fin dalla sua costituzione e grazie al lavoro quotidiano dei suoi volontari è impegnata nella tutela e nella la prevenzione delle malattie, in particolar modo oncologiche e per la tutela della salute. Come dimostra questa iniziativa, grande importanza in questo percorso è dedicata alla corretta alimentazione, all’utilizzo dei prodotti a kilometro zero e alla promozione delle aziende locali. Ringraziamo per la partecipazione e la vicinanza il sindaco Emilio di Pumpo, il vicesindaco Marco Faenza, l’assessore ai servizi sociali Lucia Di Cesare; Pasqua Attanasio di “Podere Serraglio” e Antonio Cordisco dell’omonima azienda, insieme con Nadia, Michele e Primiano. Fondamentali per la buona riuscita della manifestazione sono state la professionalità dello chef Ivano Scarlato del ristorante Ivo Bistrò e la deliziosa colonna sonora live dei “Fuori Corso”.

Un numero crescente di studi sta dimostrando l’importanza di una sana alimentazione nella prevenzione del cancro. L’American Institute for Cancer Research ha calcolato che le cattive abitudini alimentari sono responsabili di circa tre tumori su dieci.