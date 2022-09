Il Covid è “costato” 43 milioni (nel 2021) e ha cambiato il Riuniti di Foggia. Più 35% accessi in Pronto soccorso

Attività di ricovero

Nel corso dell’anno 2021, il Policlinico ha fornito assistenza sanitaria, avvalendosi complessivamente, in media, di n. 818 posti letto. Ha erogato 27.330 ricoveri complessivi di cui l’89,5% circa in regime ordinario e il 10,5% in regime di ricovero diurno, facendo registrare un aumento dell’attività di ricovero complessiva rispetto all’anno 2020 (+10,08%). Tale aumento risulta essere particolarmente evidente nell’ambito dell’attività diurna (+32,22%) così come nell’attività di ricovero ordinario (+7,98%). Anche il valore della produzione è aumentato del 17,14%. La percentuale dei ricoveri diurni in relazione al totale della produzione risulta essere in netta crescita rispetto sia al 2020 (+1,7%), anno di inizio della pandemia, che al 2019 (+0,1%). Nel 2021 cresce il peso medio dei ricoveri ordinari per effetto dei ricoveri di pazienti affetti da Covid-19 trattati in terapia intensiva. La degenza media nel 2021, per effetto della durata dei ricoveri dei pazienti affetti da Covid-19, cresce rispetto all’anno precedente. Nell’ambito dell’attività di ricovero merita un focus particolare l’attività erogata ai pazienti affetti da Covid-19. L’azienda, in quanto hub nella rete regionale per complessità, ha assunto un ruolo fondamentale nell’affrontare l’emergenza sanitaria sia in fase di emergenza-urgenza che in fase diagnostica come anche terapeutica acuta. I pazienti Covid complessivamente trattati sono stati 1.187 per un numero complessivo di giornate di degenza pari a 24.358 sui tre livelli di complessità (non intensivo, semi-intensivo e intensivo). La degenza media di un paziente Covid è stata di 20,5 giorni. La complessità dei pazienti trattati è testimoniata dal peso medio di detti ricoveri medici pari a 1,86 in aumento rispetto al 2020 (1,73). Nel 2021, nel blocco operatorio e nelle sale interventistiche, sono stati eseguiti complessivamente18.130 interventi con un marcato aumento (+ 22% circa) rispetto al 2020. Considerando la provenienza dei pazienti circa l’87% dei ricoveri ordinari proviene dalla provincia di Foggia; il 7% proviene dal resto della Puglia e circa il 6% da fuori regione. Una simile articolazione si registra nell’ambito dei dati relativi alla provenienza dei ricoveri in Day Hospital. Per il 2021, in linea con gli anni precedenti, si conferma un’attrazione particolare sia per l’attività di ricovero ordinario che di day hospital dei pazienti provenienti dalle regioni limitrofe della Basilicata, della Campania e del Molise.