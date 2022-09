Premio Maria Teresa Di Lascia, vince Arianna Cecconi con “Teresa degli oracoli”. Saggi, riconoscimento a Folena

Arianna Cecconi con “Teresa degli oracoli” (Feltrinelli) è la vincitrice sezione narrativa del Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia, giunto alla 15esima edizione. La proclamazione è avvenuta nel cuore del borgo antico di Rocchetta Sant’Antonio, cittadina dei Monti Dauni che ha dato i natali alla scrittrice ed intellettuale Maria Teresa Di Lascia. Per la giovane antropologa lombarda, è stato un trionfo inatteso ma nello stesso tempo sperato. Cecconi vive e lavora a Marsiglia. Ricercatrice affiliata all’École des Hautes Études en Sciences Sociales, insegna antropologia all’École Nationale d’Architecture di Marsiglia. Svolge attività di formazione in contesti non accademici, collabora con radio, compagnie di teatro, scuole e centri socio-sanitari. Dal 2010 lavora con l’artista visuale Tuia Cherici nel progetto e con il Centro del sonno dell’ospedale La Timone di Marsiglia. Teresa degli oracoli è il suo primo romanzo pubblicato da Feltrinelli (2020).

Ad aggiudicarsi il premio per la sezione saggistica è stato l’ex parlamentare Pietro Folena, eletto a suo tempo nel collegio di Manfredonia. Il saggista veneto ha vinto con il libro “Servirsi del Popolo” (La Nave di Teseo). Pietro Folena, politico e operatore culturale, indaga le ragioni di questo cambiamento in un saggio che ricostruisce gli ultimi trent’anni della politica italiana. Dal micro-nazionalismo della Lega alla videocrazia berlusconiana, dal giustizialismo di Di Pietro alla rottamazione renziana, dall’ultimo decennio segnato dalla grande crescita del Movimento 5 Stelle fino alla nuova Lega salviniana, il libro disegna un quadro preciso e definitivo della situazione del populismo nel nostro paese.

Il Comune di Rocchetta Sant’Antonio, nel segno della biografia d’eccezione della sua concittadina, la scrittrice e intellettuale Maria Teresa Di Lascia, indice la XV a Edizione del Premio Nazionale “Maria Teresa di Lascia” articolato in tre sezioni. Il carattere integrale della figura di Maria Teresa Di Lascia, la memoria delle battaglie sociali e politiche da lei condotte, per i diritti civili, per l’ambiente, contro la pena di morte, sui temi oggi compresi nella bio-etica.