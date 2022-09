Vieste rischia di perdere il collegamento con le Isole Tremiti. “Pochi imbarchi al porto”

Vieste, capitale incontrastata del turismo pugliese, rischia di perdere il collegamento marittimo con le Isole Tremiti. Nell’anno della ripresa, con le altre località garganiche che hanno fatto registrare segnali positivi, a Vieste è calato il numero dei passeggeri.

“Purtroppo – afferma Leonardo Angelicchio della NLA – Vieste in questi mesi è stato il porto con meno imbarchi, a differenza di Peschici, Rodi e Manfredonia che hanno confermato i numeri degli scorsi anni. Cosa sia successo alla capitale del turismo non ce lo sappiamo spiegare. L’unico dato di fatto è il calo del 50% di passeggeri. Forse le strutture turistiche non hanno fatto la giusta promozione? Se i numeri sono questi saremo costretti a sopprimere la tratta Vieste-Tremiti e trasferirla in Abruzzo da dove giungono numerose richieste”.