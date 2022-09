Incidente stradale intorno alle 2 di notte a Foggia. Scontro tra una Chevrolet e una Fiat Punto all’incrocio tra via Monfalcone e via Piave, in pieno quartiere ferrovia. Dopo lo schianto la Punto è finita contro un’auto in sosta.

Tre, dunque, le auto coinvolte e tre ragazze in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono le esatte condizioni. Sul posto ambulanze del 118 e Polizia Locale.