Oltre 100 chilometri per una visita al Riuniti di Foggia, ma gli viene sempre spostata. La disavventura di Kevin

Mesi di attesa per una visita dermatologica presso il Policlinico di Foggia. Succede ad un ragazzo di Peschici, Kevin Festoso, costretto per ben due volte a recarsi nel capoluogo dauno per effettuare la visita prenotata a luglio, ma non ha mai trovato il medico. “Me l’hanno spostata diverse volte giustificandosi che il dottore era malato. Intanto io mi sono presentato due volte in ospedale aspettando invano e perdendo giorni di lavoro. E non ero l’unico, anche altre persone sono rimaste deluse. Neanche un preavviso. L’unica risposta del Policlinico è stata “ci dispiace, venga la prossima volta”. E no, questa volta sono io a rinunciarci, preferisco andare altrove, magari all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Sono molto deluso, al Riuniti non ci tornerò più”.