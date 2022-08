Mercato al rush finale, ore frenetiche in casa Foggia. Per l’attacco i rossoneri puntano su Vuthaj

Manca solo un giorno allo scoccare del gong che decreterà la fine del calciomercato in Lega Pro, fissato per domani alle 20:00.

Sono ore frenetiche quelle che sta vivendo il Calcio Foggia, impegnato su più fronti per completare la rosa. Questa mattina, il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo di Raccichini, portiere classe 2000, che si aggiunge ai già presenti in rosa Nobile e Dalmasso. Il pacchetto arretrato necessita ora solo di un ulteriore innesto, in seguito all’infortunio di Rizzo. Il terzino sinistro scelto dalla dirigenza è Costa, difensore di proprietà del Napoli, che sarà ceduto in prestito ai rossoneri.

Per quanto concerne il bomber, invece, dopo aver sondato vari profili, il Foggia ha scelto Vuthaj (in foto): l’attaccante, attualmente svincolato e strappato alla concorrenza della Juve Stabia, è arrivato a Foggia questa mattina e sarà presentato nelle prossime ore.

Rimane calda la pista che conduce a Daniele Iacoponi, esterno di proprietà del Parma. Anche lui potrebbe giungere a Foggia in prestito.