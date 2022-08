Assegnato l’appalto del verde a Foggia, termina lunga gara. Vince Cns, D’Alba la spunta su Fragassi

È quasi finita l’estate ed è arrivato anche a conclusione il lungo iter della gara per la manutenzione del verde di Foggia dopo mesi di sporcizia, erbacce e degrado in molti punti della città. A darne notizia l’ex consigliere comunale Giuseppe Mainiero. “Premetto che il servizio in questi anni ha visto peggiorare le condizioni del nostro patrimonio arboreo, la devastazione di alberi avvenuta nei 7 anni passati è stata semplicemente vergognosa. La condizione di degrado in cui versa la nostra città è del tutto evidente. Ora però l’appalto è stato aggiudicato. Con un ribasso del 20% e con un offerta tecnica di assoluto riguardo, Cns si è vista aggiudicare l’importante appalto“, ha scritto pubblicando anche i verbali di gara.

Non solo le strade anche il verde torna nella gestione dell’imprenditore Michele D’Alba che con le Tre Fiammelle si è visto aggiudicare l’appalto per le pulizie. Ancora una volta a contendersi il servizio gli storici operatori D’Alba e Foggia Più Verde di Ugo Fragassi che negli ultimi anni si sono “rimpallati” il servizio. Nell’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa dalla commissione comunale, c’è l’utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale e la ripiantumazione di circa 600 nuove specie arboree, con nuovi impianti di irrigazione e nuove soluzioni tecniche.