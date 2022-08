Una settimana ricca di eventi a Lucera, si chiude la rassegna “Estate Muse Stelle”. Grande attesa per Piovani

Si chiude il prossimo 4 settembre la rassegna di teatro e musica Estate|Muse|Stelle promossa dal Comune di Lucera, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, PrimaVera al Garibaldi e ARET – Pugliapromozione, con il sostegno di Fondazione Monti Uniti di Foggia e Banco BPM e in collaborazione con Accademia di Belle Arti di Foggia, Conservatorio di musica Umberto Giordano di Foggia, Università degli Studi di Foggia, FAI Puglia e APS Cinque Porte storiche di Lucera.

La settimana che inizia domani si presenta ricca di eventi. Il primo appuntamento in programma è il 30 agosto con Exceperta. Un viaggio nel teatro antico. L’evento è promosso dall’Accademia di Belle Arti di Foggia in collaborazione con attori del territorio: Deborah Carlucci, Mariangela Conte, Umberto J. Contini, Carla De Girolamo, Tony Mancini, Dino La Cecilia, Michele Turco. Una commistione tra teatro classico e videoinstallazioni. I monologhi tratti dalle opere classiche del teatro antico verranno recitati in scena dagli attori e alle ore spalle immagini video accompagneranno i monologhi.

Seguirà il 31 agosto l’incontro dal titolo Capitanata medievale: suggestioni di arte con la delegazione Fai Puglia di Foggia. Il programma prevede gli interventi di Saverio Russo, docente di storia moderna dell’Università di Foggia, di Gloria Fazia, capo delegazione Fai e già direttrice del Museo civico di Foggia, di Giuliana Massimo, storica dell’arte che interverrà sul tema della pittura medievale in Capitanata e di Luisa Derosa che chiuderà parlando della Cattedrale di Troia e di Pina Belli d’Elia, grande studiosa del Romanico pugliese.

Il primo settembre sarà la volta del premio Oscar Nicola Piovani con il suo spettacolo, rimandato causa avverse condizioni climatiche, La musica è pericolosa – Concertato: un racconto musicale, narrato dagli strumenti che suonano in scena – pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica. A scandire le stazioni di questo viaggio musicale, Nicola Piovani che racconta al pubblico il senso dei percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni e molti altri.

Il 2 settembre ancora uno spettacolo teatrale con Francesca Puglisi e il suo Non è Francesca, un monologo sulle continue contraddizioni che ogni giorno vivono le donne. Il testo ha vinto il premio Anima Mundi per la drammaturgia femminile.

L’alba del giorno seguente (3 settembre) sorgerà con il concerto all’alba Pirandell’alba, la levata del sole del maestro Mario Rucci con la voce narrante dell’attrice Carla De Girolamo e al violoncello Antonietta Gramegna.

Il 4 settembre si chiude con un concerto lirico sinfonico dell’Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia. Sul palco 70 orchestrali e 20 cantanti. Il progetto è sostenuto dall’Assessorato al Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia.

Info utili

I biglietti sono acquistabile attraverso il circuito Vivaticket e presso la libreria Kubklai di Lucera (Corso Gramsci, 27 aperti dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30.)

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21. L’ingresso del pubblico, a seconda degli eventi artistici, è previsto dalle ore 20.

COSTI

I seguenti spettacoli sono a ingresso gratuito:

Conferenza FAI Puglia

Exceperta. Un viaggio nel teatro antico

Concerto Orchestra regionale dei Conservatori di Puglia

Concerto all’alba

I seguenti spettacoli hanno un costo di 20 euro:

Nicola Piovani – La musica è pericolosa

I seguenti spettacoli hanno un costo di 10 euro:

Francesca Puglisi – Non è Francesca