A Vieste inizia la settimana di Sua Maestà l’olio extravergine di oliva. “Creiamo connessioni e cultura”

Al via oggi a Vieste la Settimana dell’Olio, un mare di appuntamenti per celebrare il prodotto principe dell’agricoltura viestana. L’evento mette al centro la principale produzione agroalimentare viestana: l’olio extravergine di oliva. La manifestazione che rientra nelle attività di promozione e valorizzazione dell’olio extravergine di oliva promosse dall’assessorato all’agricoltura del Comune di Vieste nella persona dell’assessore Dario Carlino, è patrocinato da Regione Puglia, Ente Parco Nazionale del Gargano, GAL Gargano, Associazione Italiana Frantoiani Oleari e Associazione Nazionale Città dell’Olio. Durante i cinque giorni si alterneranno numerosi eventi ed appuntamenti nell’intero arco della giornata: attività ludiche, divulgative ma anche formative tra conferme e novità rispetto alle edizioni precedenti.

Un’occasione per far conoscere ai numerosi visitatori che scelgono Vieste per le loro vacanze un mare diverso, un mare di ulivi, e i suoi frutti; ma sarà anche un’occasione per creare connessioni tra gli operatori del settore attraverso incontri e confronti con altre realtà e attraverso attività formative che consentiranno di acquisire nuove conoscenze nell’ottica di un costante miglioramento e una continua crescita del comparto. Inoltre laboratori gastronomici, yoga in uliveto, trekking, esperienze di pesca, aperitivi e concerti tra gli ulivi secolari, appuntamenti in frantoio, attività oliocentriche per bambini, recitazione di poesie e mostre fotografiche aventi come protagonista l’olio saranno solo alcune delle tante iniziative che animeranno il cuore pulsante del Gargano. “Tra i nostri obiettivi – afferma l’assessore Carlino – anche quello di creare a Vieste la prima Sala Panel del Gargano e la prima Carta degli olii di Vieste”.