“Salvini assolve Landella pubblicamente, spettacolo indegno”. Faro si scaglia contro leader Lega

“Un ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che arriva a Foggia per l’apertura della campagna elettorale e per presentare e sostenere i candidati della Lega, e che nel rispondere a una precisa domanda dei cronisti intervenuti, invece di prendere le distanze dal suo ex sindaco leghista, il cui gravissimo comportamento ha portato allo scioglimento dell’amministrazione comunale per infiltrazioni mafiose, lo assolve pubblicamente: uno spettacolo indegno e inqualificabile che Foggia e i foggiani non meritano!”. È quanto afferma Marialuisa Faro deputata di Impegno Civico e candidata alla Camera nel collegio plurinominale Puglia 01.

“Ovviamente silenzio assordante dal parte di quel centrodestra che aspira a governare il Paese e dei suoi candidati, incapaci di smarcarsi apertamente da quella zona grigia e opaca che ha gravemente inquinato la vita pubblica e devastato la credibilità della politica. Impegno Civico condanna senza esitazione e ambiguità questa politica indecorosa che calpesta qualsiasi valore etico e riduce la legalità a un semplice optional, e ribadisce che il prossimo sindaco di Foggia dovrà essere agli antipodi di figure come Franco Landella, dei suoi amici leghisti e di una coalizione imbarazzante, più che imbarazzata”.